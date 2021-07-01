Купание орегонского слона

Орегонский зоопарк в Портленде спасает своих обитателей от экстремальной жары: слоны купаются в бассейне, для медведей подготовили огромные чаны с проточной водой, а выдры охлаждаются в емкостях со льдом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Из-за природной аномалии температура воздуха в этом регионе США превышает обычные показатели на 10-20 градусов Цельсия.

В департаменте по климату штата Орегон заявляют, что баланс климатической системы нарушен и такие эпизоды будут происходить все чаще и с большей силой.

Метеорологи обещают, что в ближайшие дни жителям Орегона станет легче дышать, температура воздуха уже началась снижаться на побережье.