В Турции нашли наскальные изображения возрастом в 8 тыс. лет

В Турции археологи впервые обнаружили древние наскальные изображения оленей, типичные для других регионов мира. Ради сохранности этой уникальной для страны находки власти и археологи приняли решение засекретить точное месторасположение этих рисунков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Hurriyet Daily News, турецкие археологи совершили важное открытие. Они нашли наскальные рисунки, возраст которых составляет около 8000 лет. Однако подробности открытия эксперты раскрывать не спешат. Более того, его фактически засекретили.

"Место, где мы нашли эти рисунки, еще неизвестно "кладоискателям", - так объяснил принятое решение Явуз Гюнашти, профессор Эрзурумского университета Ататюрка. - Так что мы пока будем держать это место в секрете от широкой публики".