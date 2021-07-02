Стала известна сумма, которую получает Роналду за один пост в Instagram

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду получает €1,35 млн за один пост в социальной сети Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом информирует "Би-би-си".

Португалец в составе национальной команды вылетел с чемпионата Европы - 2020 после поражения от сборной Бельгии (0:1) в рамках 1/8 финала турнира.

Сборная Португалии на групповом этапе обыграла венгров (3:0), уступила немецкой сборной (2:4) и сыграла вничью с французами (2:2). Роналду отметился пятью забитыми мячами на турнире.