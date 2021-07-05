Раскрыта продолжительность жизни людей в 2100 году

Ученые из Вашингтонского университета (США) провели исследование, оценив вероятность того, что к 2100 году любой человек сможет дожить до 120 лет. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Demographic Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали демографические прогнозы, статистику по выживаемости пожилых людей, последние сведения из Международной базы данных по долголетию и спрогнозировали продолжительность жизни человека через 79 лет.

Ученые раскрыли, что существует более чем 99-процентная вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет. Исследование показало, что вероятность отметить свой 126-й день рождения составляет 89 процентов, а 128-й - 44 процента. По мнению специалистов, 130-летний юбилей встретят 13 процентов жителей планеты.