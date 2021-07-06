Астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет в финансовом плане

Астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которым в июле повезет в финансовом плане.

Лев

В денежных делах у Льва все будет прекрасно. Это обусловлено тем, что в этом знаке расположится Венера - планета, которая в астрологии отвечает не только за красоту, любовь и брак, но и за ценности и деньги. Именно Венера откроет перед Львом в июле широчайшие возможности заработать и улучшить свое благосостояние.

Дева

Представители этого знака в июле смогут найти более прибыльную работу или занять более высокооплачиваемую должность. Успех Девы в денежных делах также будет связан с Венерой, которая в 20-х числах июля перейдет в этот знак, подарив Деве возможность найти подходящее занятие, работу и добиться финансового успеха. Любые процессы, начатые Девой в этом месяце, будут протекать легче, чем обычно. Вторая половина месяца будет просто блестящей в финансовом плане для Девы.

Рыбы

В денежных делах у Рыб в июле все будет не просто хорошо - их ждёт звёздный час. Это связано с тем, что Юпитер, символ счастья и удачи, все ещё будет находиться в этом знаке. Он откроет перед Рыбами большие финансовые возможности, даст шанс расширить выгодное дело и осуществить удачное вложение денег.

theworldnews.net