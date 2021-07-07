Почему масло гхи должно заменить все масла в холодильнике

В последнее время сливочное масло все больше укрепляет свои позиции в рационе приверженцев правильного питания. Это настоящий суперфуд, богатый витаминами и минералами, которого долгое время избегали ввиду высокой калорийности. Однако в небольших количествах сливочное масло не нанесет фигуре ни малейшего вреда, зато укрепит иммунитет и обеспечит профилактику различных заболеваний. Единственный явный минус сливочного масла - высокое содержание лактозы. Это делает его непригодным для рациона людей, страдающим непереносимостью лактозы или аллергией. Да и в целом, пользу лактозы для организма взрослого человека специалисты ставят под сомнение.

Что такое гхи?

Как оставить в сливочном масле только пользу и полностью избавиться от лактозы придумали еще много столетий назад в Индии. Масло гхи (или попросту топленое масло) активно используется в аюрведической медицине для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Готовится гхи предельно просто: сливочное масло нагревают до тех пор, пока молочная и жировая составляющая не отделятся друг от друга. После этого первую удаляют и получают чистое топленое масло. Калорийность продуктов практически одинаковая, но все же они имеют пару отличий. Например, масло гхи намного лучше подходит для приготовления горячих блюд: если сливочное масло начинает гореть уже при сравнительно невысокой температуре (177°C), то топленое с легкостью выдерживает все 252°C.

В чем его польза?

Сливочное масло (и цельное, и топленое) - настоящий кладезь полезных жиров, витаминов и минералов. Одно из главных преимуществ - высокое содержание витаминов А и Е - мощных природных антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет, защищают организм от повреждения свободными радикалами и благотворно влияют на здоровье кожи. Кроме того, сливочное масло отличается высоким содержанием витамина D, который сейчас нам всем так нужен.

Топленое масло - это на 100% полезные ненасыщенные жиры, которые необходимы для нормальной работы нашего организма. Это и красота волос и кожи, и правильная работа мозга, и, что самое главное, здоровое сердце. Если кто-то ставит под сомнение эффективность аюрведической медицины, существует множество научных лабораторных исследований, которые подтверждают пользу масла гхи для здоровья сердца и сосудов. Соединения, входящие в состав топленого масла, предотвращают выработку "плохого" холестерина и закупорку сосудов и защищают сердце от преждевременного старения.

Гхи или сливочное масло?

Конечно, с точки зрения пользы, гхи - абсолютный лидер. Оно подходит людям с непереносимостью или аллергией на лактозу, благотворно влияет на здоровье сердца и кожи. Однако, эти два продукта не всегда взаимозаменяемы. Например, если в рецепте выпечки значится сливочное масло, то заменять его на гхи не стоит - отсутствие молочной составляющей даст о себе знать уже на выходе блюда из духовки. Но в ряде случаев, где вы привыкли использовать сливочное масло, его можно заменить на топленое и извлечь больше пользы для здоровья: добавляйте гхи в каши и пюре и используйте для жарки - оно обеспечит вашим блюдам приятный вкус и аромат без вреда для здоровья. Главное, помните, что и гхи, и сливочное масло - практически 100% жир, а его пищевая ценность стремится к 1000 ккал на 100г. Диетологи рекомендуют употреблять не больше 4-5 чайных ложек масла (если они вписываются в вашу суточную норму калорий).

Bazaar.ru