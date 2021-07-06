https://news.day.az/unusual/1359086.html В Париже робот готовит пиццу - ВИДЕО
В Париже робот готовит пиццу - ВИДЕО
В парижском квартале Бобур 5 июля открылось роботизированная пиццерия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, прием заказов, изготовление пиццы, нарезка и укладка - все полностью механизировано.
На то, чтобы создать эту технологию ушло порядка восьми лет. Один из изобретателей Pazzi robot Себастьян Роверсо называет свое детище французским чудом.
Цена пиццы варьируется от 7 до 13,5 евро.
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