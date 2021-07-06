Как не стать жертвой квартирных воров во время отпуска

Летом традиционно возрастает количество краж из квартир, и связано это с тем, что люди чаще уезжают на дачу или в отпуск. Жилища остаются без присмотра, и это без труда вычисляют так называемые домушники. А чтобы возвращение с морского побережья или просто загородного отдыха не омрачил дом, перевернутый вверх дном, есть ряд несложных правил. Как не стать жертвой квартирных воров, рассказывает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пока жительница Москвы Елена Логвинова была с мужем на даче, в ее дом на северо-востоке города влез неизвестный. Он вскарабкался на балкон второго этажа и выломал окно. Судя по фото, которые сделала женщина, вор раскидал все вещи из шкафов.

"Не поленились - из каждого файлика, из каждой папочки все достали и сюда вытряхнули, на пол. В итоге взяли золото. Вот что у меня было: цепочка, кулончик, три кольца, брошка", - рассказала Елена.

Такой же случай произошел в соседнем доме, всего в нескольких сотнях метров. Квартира тоже на втором этаже, и туда забрались вновь по газовой трубе, пока хозяева были за городом. Когда Зинаида Сек вернулась вместе с семьей, то нашла свою квартиру разгромленной. Неизвестный прихватил украшений более чем на 100 тысяч рублей.

"Даже сейчас вот одна остаюсь и боюсь. Вон, окна позакрывала. Мне прям даже страшно. Мы сколько лет здесь прожили, никогда такого не было", - рассказала Зинаида.

Летом воры выходят на охоту и количество краж резко возрастает. Преступники ищут квартиры, владельцы которых уехали на отдых. Дверь - первое препятствие, которое может остановить вора. Особенно если установлено два разных замка. Велика вероятность, что злоумышленник просто не успеет открыть второй. В этот момент преступника могут заметить соседи и вызвать полицию.

В отличие от обычных людей, воры не всегда попадают в жилье через дверь. Как показывает статистика, чаще всего они выбирают квартиры на первом, втором и последнем этажах. Если не удалось попасть через дверь, то злоумышленник может попробовать через окно. К примеру, вылезти для этого на козырек подъезда. И вот, пожалуйста, до открытого окна рукой подать.

Решетка, конечно, в этом плане необходима. И это дает возможность некоторых гарантий безопасности. Также один из самых эффективных способов защитить свое жилье - установка сигнализации. Причем датчики можно отрегулировать так, чтобы они не реагировали на домашних животных.

"Датчик объема реагирует на движение в помещении. То есть если человек находится в комнате, то датчик сигнализирует, что здесь вор. И передает сигнал на пульт охраны", - сообщила старший инженер пункта централизованной охраны Росгвардии Надежда Капустина.

Можно также установить датчики на окна. Также лучше изъять все из почтового ящика - письма и газеты могут дать сигнал вору, что дома давно никто не появляется. Но, к слову, только комплекс мер защитит квартиру от нежелательных гостей.