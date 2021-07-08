Обнаружены летящие в космосе невидимые планеты размером с Землю

Астрономы обнаружили новые доказательства существования планет-бродяг, которые свободно летят в космическом пространстве, а не вращаются вокруг материнских звезд. Они нашли четыре новых кандидата, чья масса сравнима с массой скалистых планет, аналогичных Земле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные, полученные в 2016 году во время двухмесячной миссии K2 космического телескопа НАСА Kepler, который проводил наблюдения за звездами в области размером 3,7 градуса в балдже (центральный яркий эллипсоидный компонент) Галактики. Они обнаружили 27 кратковременных сигналов микролинзирования, когда некий невидимый объект искажает свет фоновых звезд и галактик, одновременно усиливая их яркость. Длительность событий варьировалась от часа до 10 дней, при этом четыре самых коротких сигнала соответствуют объектам размером с Землю.

Короткие сигналы не сопровождались более длительными, что могло бы указывать на присутствие родительской звезды. Таким образом, события могут относиться к свободно летящим планетам. Такие объекты, возможно, первоначально сформировались в протопланетном облаке до того, как были выброшены гравитационным притяжением других, более тяжелых планет.

Примерно одна из миллиона звезд в Млечном Пути подвергаются микролинзированию в любой момент времени, однако лишь несколько процентов этих событий вызваны планетами. Хотя сам телескоп Kepler не являлся хорошим инструментом для наблюдения микролинзирования в плотном поле объектов в центре Галактики, исследователи использовали новое программное обеспечение для обработки фотометрических данных, который позволил обнаружить как известные событий микролинзирования, так и новые.