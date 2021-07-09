Ученый заявил о возможном появлении "второй Луны" на небе

Cотрудник астрокосмического центра Физического института Российской академии наук Вячеслав Авдеев предсказал появление на небе "второй Луны". Это может произойти из-за взрыва звезды Бетельгейзе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На лекции в Московском планетарии ученый напомнил о том, что в 2019 году одна из самых ярких звезд стала быстро терять свою видимую светимость, после чего ученые стали предполагать грядущий взрыв. Затем астрономы выяснили, что видимости мешало выброшенное облако пыли. Вскоре яркость Бетельгейзе вернулась.

При этом в любом случае, как считает Авдеев, в ближайшие десятки-сотни тысяч лет звезда взорвется, после чего ее яркость "будет как полная Луна на небе".

Небесное тело можно будет наблюдать в любое время суток.