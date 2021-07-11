Далай-лама дал новое обещание человечеству

Далай-лама XIV, отметивший 6 июля свой 86-й день рождения, рассказал о новом обязательстве, которое он взял на себя перед миром. Буддийский духовный лидер выступил на онлайн-встрече с индийскими медиками, передает Day.Az со ссылкой на profil.ru.

"Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с главой кабинета и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание", - признался он. "Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль", - добавил Далай-лама. Ролик с его выступлением был опубликован фондом "Сохраним Тибет".

Духовный лидер пояснил, что хочет добавить к современной западной системе образования, которая распространена сегодня в Индии, учения мудрецов буддийского университета Наланда, медитативные практики, а также принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия). По его мнению, это даст возможность компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, наблюдаемый сегодня в мировом подходе к образованию, а также позволит научить людей "гигиене эмоций" и достижению "покоя ума".