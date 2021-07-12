Китайские ученые создали охлаждающую в жару ткань

Специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии разработали ткань, способную охлаждать тело. Об этом сообщает NewScientist, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как объяснили ученые, "метаткань" содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. С их помощью ткань может отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. При этом происходит охлаждение тела за счет рассеивания тепла.

Как показали первые тесты, умная ткань способна снижать температуру тела на несколько градусов. Так, один из добровольцев целый час просидел на солнце в жилете, одна половина которого сделана из метаткани, а вторая - из хлопка. Когда ученые измерили температуру кожи, выяснилось, что под умным материалом она составляла 31-32 градуса по Цельсию, в то время как под обычной тканью она достигала 37 градусов. Ученые также провели эксперимент с машинами. Салон автомобиля, покрытого чехлом из метаткани, нагрелся меньше всего.

Несмотря на то, что охлаждающий эффект особенно заметен при нахождении людей и объектов под прямыми солнечными лучами, он также будет наблюдаться и в тени, отмечают разработчики. По их словам, такая одежда может быть выпущена в разных цветах, однако наиболее эффективным для отражения света является белый.

По словам одного из исследователей Тао Гуанмина, команда намерена наладить массовое производство метаткани. Он надеется, что продукты, сделанные из нее, станут доступны уже через год.