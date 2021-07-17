Шляпу Наполеона продадут через Интернет

Одну из шляп Наполеона Бонапарта выставят на торги онлайн-аукциона Sotheby's в Париже в период с 15 по 22 сентября.

Головной убор уйдет с молотка по случаю двухсотлетия со дня смерти императора.

Стартовая цена от 400 до 600 тысяч евро. Об этом говорится в заявлении известного британского аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Император, возможно, носил эту шляпу, когда его армия потерпела поражение от русских в 1807 году.

Эту треуголку купил шотландский политический деятель в 1814 году. С тех пор ценная вещь переходила в семье из поколения в поколение.