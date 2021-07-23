Американские ученые доказали пользу кофе при профилактике аритмии

Американские ученые доказали пользу кофе при профилактики аритмии - нарушении сердечного ритма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Калифорнийского университета рассмотрели влияние кофе на сердечный ритм, проанализировав данные о здоровье, генетических особенностях и количестве потребления напитка около 390 тысяч человек. В результате исследования эксперты выяснили, что популярное мнение о вреде кофе для сердечно-сосудистой системы (в частности, о риске развития аритмии) является необоснованным.

Специалисты выяснили, что каждая дополнительная чашка кофе в течение дня уменьшает риск аритмии на три процента. В частности, напиток помогает бороться с такими нарушениями сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковая тахикардия.