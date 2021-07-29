Принцесса Диана выходила замуж в туфлях с секретной надписью на каблуке

На свадьбе Дианы Спенсер и принца Чарльза туфли невесты украшала секретная романтическая надпись. Об этом в интервью Daily Mail рассказал создатель туфель - дизайнер Клайв Шилтон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атласные туфли Дианы были украшены 542 блестками и 132 жемчужинами, к их носам были прикреплены кружевные сердца. Еще два сердечка были нарисованы на каблуках, по сторонам от них дизайнер написал инициалы влюбленных (С и D).

"Она была очень застенчивой, милой девушкой с улыбающимися глазами", - описал Диану Шилтон.

Он отметил, что главная забота будущей принцессы Уэльской заключалась в том, чтобы не оказаться выше Чарльза. Поэтому были выбраны туфли с низким каблуком.

Диана отличалась высоким ростом - 178 см. Вопрос журналиста о размере ее ноги Шилтон оставил без ответа.