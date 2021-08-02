Гигантская панда в зоопарке Франции родила близнецов

Ровно четыре года спустя, почти день в день, панда Хуань Хуань из зоопарка Боваль в центральной Франции стала матерью во второй раз, родив двух детёнышей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вместе с самцом Юань Цзы Хуань Хуань приехала во Францию в 2012 году - власти Поднебесной одолжили их французам на 10 лет после сложных переговоров на высшем уровне. Кроме них, других большин панд во Франции в это время не было.

"Сейчас я могу сказать, что мы очень счастливы, у нас есть два прекрасных малыша, которые оба очень подвижны, две маленькие девочки, одна весом 149 г, другая - 128 г, почти 129 г, и обе в прекрасной форме: розовые, здоровые, активные", - радуется ветеринар Батист Мюло.

Численность панд на воле в последние годы возросла, и Международный союз охраны природы перевёл их из разряда "умирающих" в "уязвимые". Самка панды может зачать только раз в год в течение двух суток. Из предосторожности сотрудники зоопарка Боваль прибегли к искусственному оплодотворению.

"Мы очень долго ждали этого момента, - рассказывает директор зоопарка Родольф Делор, - и видеть этих двух малышей, двух новорожденных и совершенно здоровых - это просто фантастика! Это ещё один шаг к сохранению вида, и миллионы французов получат дополнительный стимул к осознанию необходимости защиты и сохранения биоразнообразия, находящегося под угрозой исчезновения, это открывает перед нами невероятные возможности!"