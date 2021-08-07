Астрофизики показали, как поют звезды

Специалисты NASA записали "голоса" пульсирующих звезд. Речь идет о трех звездах, которые сейчас превращаются в красных гигантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, газовые оболочки звезд в этот момент начинают пульсировать, издавая звуки, которые и попали в поле зрения NASA, сообщает пресс-служба агентства.

Красный гигант - это одна из последних стадий эволюции звезд. Можно сказать, что это старость звезды перед ее смертью.

Сам процесс "смерти" звезды представляет собой сброс оболочки красным гигантом или сверхгигантом. Плотное ядро звезды же в этот момент начинает сжиматься и коллапсировать. В зависимости от массы звезды она превращается либо в белого карлика, либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

Между тем такая судьба ожидает через несколько миллиардов лет и Солнце. Впрочем, оно весьма маломассивное и закончит свои дни в виде белого карлика.

Ранее астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.