Названа еще одна причина грядущей климатической катастрофы

Ученые сообщили, что сокращения выбросов углеводорода в атмосферу недостаточно, чтобы предотвратить грядущую климатическую катастрофу. Миру необходимо как можно быстрее справиться с выделением другого парникового газа, метана, который также вызывает глобальное потепление, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата 9 августа опубликует очередной доклад о климатическом кризисе и о том, как действия человека меняют планету. Одним из ключевых тезисов в нем станет предупреждение, что выбросы метана все больше влияют на перегрев планеты. Этот богатый углеродом газ вырабатывается на животноводческих фермах, скважинах сланцевого газа и объектах традиционной добычи нефти и газа.

Оказалось, что метан влияет на изменение температуры в десятки раз больше, чем углекислый газ - его "потенциал глобального потепления" (warming potential) более чем в 80 раз выше, чем у CO2. Однако в условиях атмосферы он менее долговечен и по истечении примерно десяти лет разлагается до углекислого газа.

Президент Института управления и устойчивого развития Дурвуд Зельке утверждает, что сокращение выбросов метана, вероятно, является единственным способом предотвратить повышение температуры Земли на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если эта отметка все же будет достигнута, экстремальные погодные условия на планете увеличатся по частоте и масштабу распространения. Зельке считает, что мировым политикам следует принять к сведению выводы МГЭИК на Конференции ООН по изменению климата (Cop26), которая состоится в Глазго в ноябре.

Сокращение выбросов метана поможет компенсировать последствия постепенного отказа от угля, что является ключевой целью Cop26, ведь именно это ископаемое топливо привело к резкому увеличению вредных выбросов в атмосферу в последние годы. Однако его выделения имеют и обратный климатический эффект: частицы серы, которые производит уголь, отражают часть солнечного света, защищая Землю от дополнительного нагрева.

Если человечество перестанет использовать уголь, то за этим незамедлительно последует нарастание температуры Земли, однако такая мера будет полезна для планеты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ученые утверждают, что сокращение выбросов метана может это компенсировать.

"Изменение климата похоже на марафон - нам нужно оставаться в гонке. Сокращение выбросов углекислого газа не приведет к понижению температуры в ближайшие 10 лет, а после этого наша способность справляться с изменением климата будет настолько серьезно подорвана, что мы не сможем продолжать работу. Сокращение выбросов метана дает нам время", - комментирует ситуацию Дурвуд Зельке.