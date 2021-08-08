Винтажная копия игры Super Mario Bros. продана на аукционе за $2 млн

Копия игры Super Mario Bros. 1985 года производства для приставки Nintendo продана на аукционе Rally за $2 млн, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Игра 1985 года, созданная для оригинальной консоли Nintendo, так и не была открыта - это большая редкость для старых видеоигр", - рассказал Роберт Петроццо, один из основателей аукциона Rally.

Он считает, что аукционный рынок видеоигр только зарождается, но уже показывает небывалые результаты продаж.

"Я думаю, что мы начинаем видеть естественное развитие [темы] "Что еще? Какие вещи, которые ценились с детства, вызывают такую ​​ностальгию?"", - предполагает Петроццо.