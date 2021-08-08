https://news.day.az/unusual/1368261.html Винтажная копия игры Super Mario Bros. продана на аукционе за $2 млн
Винтажная копия игры Super Mario Bros. продана на аукционе за $2 млн
Копия игры Super Mario Bros. 1985 года производства для приставки Nintendo продана на аукционе Rally за $2 млн, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Игра 1985 года, созданная для оригинальной консоли Nintendo, так и не была открыта - это большая редкость для старых видеоигр", - рассказал Роберт Петроццо, один из основателей аукциона Rally.
Он считает, что аукционный рынок видеоигр только зарождается, но уже показывает небывалые результаты продаж.
"Я думаю, что мы начинаем видеть естественное развитие [темы] "Что еще? Какие вещи, которые ценились с детства, вызывают такую ностальгию?"", - предполагает Петроццо.
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