Новые работы Бэнкси

В Британии появились новые граффити, предположительно, знаменитого уличного художника Бэнкси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, один из них с надписью "мы все в одной лодке" заметили в парке Лоустофта. Изображены трое сидящих на плоту детей.

Другой - украсил здание магазина. Нарисован ребёнок, строящий замок из песка.

Жители Грейт-Ярмута любуются танцующей на крыше автобусной остановки нарисованной парой.

Художник пока не подтвердил своё авторство.