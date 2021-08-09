https://news.day.az/unusual/1368521.html Новые работы Бэнкси - ВИДЕО
Новые работы Бэнкси - ВИДЕО
В Британии появились новые граффити, предположительно, знаменитого уличного художника Бэнкси.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, один из них с надписью "мы все в одной лодке" заметили в парке Лоустофта. Изображены трое сидящих на плоту детей.
Другой - украсил здание магазина. Нарисован ребёнок, строящий замок из песка.
Жители Грейт-Ярмута любуются танцующей на крыше автобусной остановки нарисованной парой.
Художник пока не подтвердил своё авторство.
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