В NASA заявили, что высадки астронавтов на Луну в 2024 году не будет

Высадка астронавтов на Луну в 2024 году в связи с задержками в разработке скафандров не представляется возможной. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как планирует в настоящее время NASA, не представляется возможной", - отметил Мартин, который осуществляет надзор за деятельностью NASA.

Он пояснил, что, согласно планам NASA, первые два готовых к полету новых скафандра xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit - Мобильная система для внекорабельных исследований) должны быть изготовлены к ноябрю 2024 года, однако управление "сталкивается со значительными трудностями в достижении этой цели". Речь идет о задержке по запланированным работам, которая достигла уже 20 месяцев. Она связана с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и техническими проблемами. С учетом ряда требований, отмечается в докладе, "скафандры будут готовы к полетам не ранее апреля 2025 года". Более того, к тому времени, когда появятся два готовых к полету скафандра, NASA "потратит более миллиарда долларов на разработку и сборку скафандров следующего поколения".

При этом Мартин подчеркнул, что проблемы с разработкой скафандра - "далеко не единственный фактор, влияющий на жизнеспособность графика возвращения управления на Луну". "Например, наша предыдущая ревизия выявила значительные задержки в других крупных программах, необходимых для высадки на Луну, включая [разработку] ракеты-носителя Space Launch System (SLS), корабля Orion, - поясняется в докладе. - Более того, задержки, связанные с разработкой посадочного модуля, и недавнее опротестование решения по контракту на посадочный модуль также не позволят осуществить посадку в 2024 году".

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, исполнение контракта приостановлено до окончания разбирательства.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х, пишет ТАСС.