Немецкие ученые нашли в пиве десятки тысяч уникальных молекул

Немецкие ученые выделили из разных сортов пива тысячи уникальных молекул, характерных для тех или иных сортов. Исследователи из Мюнхенского технического университета использовали Масс-анализатор ионно-циклотронного резонанса с Фурье-преобразованием и другие методы спектрометрии для анализа 467 сортов пива из разных стран мира - США, Латинской Америки, Европы, Африки и Восточной Азии.

"Наш метод масс-спектрометрии, который требует лишь 10 минут на один образец, может оказаться очень мощным для контроля качества в пищевой промышленности", - пояснил Филипп Шмитт-Копплин, автор работы, опубликованной в журнале Frontiers in Chemistry. В ходе анализа ученые выявили примерно 7700 ионов с определенной массой и формулой, в том числе липиды, пептиды, нуклеотиды, фенолы, органические кислоты, фосфаты и углеводы, 80% которых не фигурируют в химических базах данных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поскольку каждой формуле может соответствовать до 25 разных молекулярных структур, число уникальных молекул измеряется десятками тысяч. "Мы обнаружили неимоверное химическое разнообразие среди сортов пива, десятки тысяч уникальных молекул. Мы показали, что это разнообразие происходит из различного сырья, методов обработки и ферментации", - добавил автор работы.