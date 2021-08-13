Врач рассказала, кому не стоит есть арбуз и дыню

Врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала категории людей, которым стоит ограничить употребление арбуза и дыни.

В частности, опасность могут представлять эти продукты для людей, страдающих от болезней ЖКТ с диспепсическими явлениями и мочекаменной болезни, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

"Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости", - предупредила специалист.

Врач отметила, что даже самый полезный продукт может навредить организму, что зависит от ряда факторов: качества, объема съеденного, а также условий его выращивания и не только.