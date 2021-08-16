Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже изображений музея

Администрация Государственного Эрмитажа опубликовала сообщение о том, что вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн нарушает подписанные им соглашения с музеем. По данным Эрмитажа, продажа его изображений в виде NFT-токенов незаконна, так как музей на это не давал разрешений, сообщает "Профиль".

Фотографии группа сделала во время съемок клипа "Любимый город", которые прошли в мае этого года в Эрмитаже.

"Стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем", - сообщается в заявлении. Оно появилось в Telegram-канале музея.

Также сообщается, что представители музея пытались связаться с Линдеманном сразу после того, как он анонсировал продажу, однако попытки не увенчались успехом и изображения были выгружены на маркетплейс, пишет издание vse42.ru.

Также в Эрмитаже отметили, что Линдеманн лично подписал соглашение с музеем, согласно которому изображения, полученные в ходе съемок, будут использоваться исключительно в клипе.