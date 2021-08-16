Эксперт выделил основные признаки финансовой пирамиды

Финансовую пирамиду отличает отсутствие достоверного местоположения и высокие проценты по вложенным средствам, рассказал заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще одним важным отличием подобный "пирамид" от финансовых институтов является источник дохода.

"У финансовой пирамиды он формируется за счёт привлечения финансовых средств новых вкладчиков. Эти деньги составляют единственный актив организации: как только источник иссякает, все рушится. Сливки снимают организатор и первые вкладчики. Они, как правило, в курсе дела и в доле, внимательно следят за ситуацией", - пояснил юрист.

По его словам, традиционные для прошлых десятилетий схемы работы сейчас меняются, становясь более технологичными: они превращаются в "автоматизированные системы генерации прибыли", работающие "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов".