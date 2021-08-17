Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении

Ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов.

Исследование опубликовано в журнале Advances in Nutrition, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К быстрым углеводам относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким - красная фасоль, овощи и дикий рис.

Специалисты проанализировали статистические данные и сравнили индекс массы тела почти двух миллионов человек. Выяснилось, что люди, употребляющие в пищу вещества с высоким гликемическим индексом, не склонны к полноте, а при правильном соотношении быстрые углеводы помогают поддерживать здоровый вес и снижают риск различных заболеваний.

Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.

"Употребление в пищу широкого спектра углеводов от белого хлеба с быстрыми углеводами до хлопьев, их разумное сочетание полезно для здоровья", - отметили они.