Названы способы восстановить волосы после COVID-19

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить рост волос после коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Медик отметила, что пациенты жалуются на выпадение волос через месяц после заболевания. Во время COVID-19 организм испытывает сильный стресс, в том числе из-за нарушения обмена веществ.

"Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые слабые волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев. Надо смириться и пережить", - считает Павлова.

По мнению эндокринолога, правильное питание и физическая активность - лучшие средства борьбы с ослабленными волосами. Она рекомендовала употреблять белковую пищу и витамины, а также много ходить и заниматься аэробикой.

Кроме того, следует избегать тугих причесок, горячих укладок, окрашивания корней. Для бережного ухода и массажа лучше использовать щетку с натуральной щетиной.

Павлова также посоветовала пройти обследование щитовидной железы и обратиться к трихологу, чтобы узнать причины частого выпадения волос и сформулировать план лечения. Соблюдение всех рекомендаций вернет волосы к прежнему состоянию через полгода после коронавируса, подытожила врач.