Астрономы выяснили, что у ядра Сатурна нет четко определенной границы

Ученые проследили за сейсмическими колебаниями колец Сатурна и пришли к выводу, что его ядро не имеет четкой границы, что характерно и для Юпитера. Это открытие объяснило необычно большое количество тепла, вырабатываемого недрами Сатурна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишут исследователи в статье в журнале Nature Astronomy.

"Замеры, полученные при помощи приборов "Кассини", можно объяснить только в том случае, если ядро Сатурна простирается на 60% от радиуса планеты и при этом оно не имеет четкой границы. Подобная структура хорошо объясняет то, почему недра Сатурна вырабатывают необычно много тепла", - отмечают исследователи.

Юпитер, Сатурн и прочие планеты-гиганты Солнечной системы состоят в основном из водорода и гелия, а также различных углеводородов, аммиака, воды и ряда других просто устроенных веществ. Ученых давно интересует то, существует ли у этих планет четко обособленное ядро, каким составом и свойствами оно обладает.