Канадские ученые нашли бактерии, способные разлагать нефть

Ученые из канадского Университета Калгари при изучении вод у полуострова Лабрадор обнаружили необычные свойства живущих в них бактерий. Выяснилось, что эти микроорганизмы способны разлагать сырую нефть и нефтепродукты, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

К проблеме загрязнения вод в регионе внимание привлек микробиолог профессор Шон Мерфи, выросший в этой местности. Он рассказал, что сначала исследователи заметили деградацию углеводородов, иными словами, растворение нефти и нефтепродуктов на определенных участках побережья, если их объем не превышал 1% к объему воды.

После серии экспериментов оказалось, что причина в соответствующем свойстве ряда бактерий. Было подтверждено, что концентрация алканов и полиароматических углеводородов значительно падала от их жизнедеятельности в течение двух недель. Пока это нельзя назвать радикальным открытием, потому что у бактерий все же ограничены возможности, но уже появились перспективы дальнейших исследований.

Как отмечает ученый, в дальнейшем результаты исследований планируется использовать для совершенствования метода биоремедиации - очистки и восстановления окружающей среды с помощью флоры и фауны.