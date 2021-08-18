Азиатского гигантского шершня-убийцу обнаружили в США

Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) сообщил в отчете о первом с 2020 года появлении живого азиатского гигантского шершня в городе Блейн. Об этом сообщается на сайте WSDA, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что шершня нашли в трех километрах от места, где в октябре 2020 года было уничтожено гнездо насекомых. Его фотографию сделали в момент, когда он атаковал гнездо бумажных ос.

"Этот шершень ведет себя так же, как и те, что были уничтожены в прошлом году. Они тоже нападали на гнезда бумажных ос", - рассказал главный энтомолог WSDA Свен Спичигер.

Он предостерег местных жителей и призвал их следить за тем, куда улетают шершни.

В публикации добавили, что в Блейне будут установлены специальные ловушки, чтобы поймать живого шершня. Это необходимо, чтобы пометить насекомое и отследить его до гнезда.

В WSDA добавили, что азиатские гигантские шершни охотятся на медоносных пчел и других насекомых. За час шершни могут уничтожить улей медоносных пчел.