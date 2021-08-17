К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Существует целый класс астероидов, которые называются "астероиды, сближающиеся с Землей". Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 млн км или менее, считаются потенциально опасными объектами. По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 млн км 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 км", - рассказали в планетарии.

Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 м приблизились к планете на 384 000 км. "За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас", - сказали в пресс-службе.

Ученые обратили внимание, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Это тунгусский феномен и челябинский метеорит. В первом случае в результате взрыва огромной мощности на территории бассейна реки Подкаменная Тунгуска был повален лес на площади более 2 000 кв. км. Во втором случае в результате серии взрывов в воздухе раны от выбитых стекол получили местные жители.

"Таким образом, опасность представляют как раз "нежданные гости" из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет", - отметили в планетарии.