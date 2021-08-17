https://news.day.az/unusual/1370507.html Азербайджанские бахчеводы вырастили 200-килограммовые арбузы
Азербайджанские бахчеводы вырастили 200-килограммовые арбузы
Бахчеводы из Азербайджана сумели вырастить арбуз весом в 201 кг. Правда, семена из которых получилось такое чудо, привозят из США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, называется сорт Каролина Кросс.
Это специальный сорт тяжелых и крупных арбузов продолговатой формы со светлыми зелеными полосками. Для полного созревания такой ягоде необходимо около ста дней.
Но вряд ли секрет такого огромного веса заключается только в семенах. Азербайджанские бахчеводы держат в тайне истинную причину и секреты, которые они использовали в процессе выращивания арбузов-гигантов.
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