Азербайджанские бахчеводы вырастили 200-килограммовые арбузы

Бахчеводы из Азербайджана сумели вырастить арбуз весом в 201 кг. Правда, семена из которых получилось такое чудо, привозят из США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, называется сорт Каролина Кросс.

Это специальный сорт тяжелых и крупных арбузов продолговатой формы со светлыми зелеными полосками. Для полного созревания такой ягоде необходимо около ста дней.

Но вряд ли секрет такого огромного веса заключается только в семенах. Азербайджанские бахчеводы держат в тайне истинную причину и секреты, которые они использовали в процессе выращивания арбузов-гигантов.