Человечеству предрекли полный отказ от смартфонов через 10 лет

Человечество откажется от использования смартфонов через десять лет. Соответствующее заявление сделал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

По его словам, это устройство станет рудиментом, его полностью заменят новые, более продвинутые технологии, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сейчас гаджеты нужны только для аутентификации пользователя и передачи информации. При этом личность определить можно иначе, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голосу. Информацию можно будет проецировать на стену или зеркало при помощи IoT-датчика.

"Телефон - это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут", - считает Хелд.

Аналогичным образом он счел устаревшей технологией вживляемые чипы.