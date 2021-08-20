Создатели искусственного мяса изобрели искусственное молоко

Компания Beyond Meat известна тем, что является одним из ведущих производителей искусственного мяса. Теперь же появилась информация, согласно которой она намерена заняться еще и производством искусственного молока.

По крайней мере, на это намекает свежая заявка на регистрацию товарного знака, которую компания отправила в бюро по патентам и товарным знакам США. Как передает Day.Az со ссылкой на The Street, полученное искусственное молоко предлагается использовать для приготовления коктейлей и кофе.

Называться новый продукт будет просто - Beyond Milk.

Ожидается, что на рассмотрение заявки уйдет около 3 месяцев.

Согласно последним данным, Beyond Meat является лидером на рынке производства искусственного мяса на растительной основе. Компания занимает порядка 13% от общего рынка в США.