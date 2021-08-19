Диетолог развенчал популярные мифы о пользе яблок

Как с помощью яблок укрепить иммунитет и пережить сезон простуд? Какие яблоки полезнее: красные или зеленые? И почему специалисты рекомендуют есть яблоки с кожурой? На эти и другие вопросы ответил врач-диетолог Михаил Моисеевич Гинзбург. В эфире канала "Россия 1" он прокомментировал наиболее распространенные убеждения об этом популярном фрукте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Магазинные яблоки нужно чистить от кожуры

Правда. Эта идея пошла от того, что яблоки, особенно импортные, производители очень часто покрывают парафином, - пояснил диетолог. - Это увеличивает их сохранность, яблоко удерживает влагу, не портится и сохраняет прекрасный товарный вид". По его словам, искусственный воск обладает сомнительными свойствами, и импортные яблоки, особенно если они красиво блестят на прилавке, действительно необходимо тщательно мыть или даже очищать от кожуры.

Зеленые яблоки полезнее красных

Миф. Это довольно распространенное утверждение, с которым согласны некоторые специалисты. Но на самом деле они обладают абсолютно одинаковыми свойствами. Просто в зависимости от сорта яблоки бывают более кислыми или сладкими, но это зависит не от содержания сахара, а от количества кислот.

Яблоки укрепляют зубы

Миф. Принято считать, что, пережевывая яблоки, мы счищаем лишний налет с зубов, однако это не так. В них содержатся органические кислоты, разрушающие зубную эмаль. Именно поэтому после яблок лучше прополоскать рот или почистить зубы.

Яблоки чрезвычайно богаты железом

На самом деле, в яблоках очень мало железа, которое, в принципе, плохо усваивается из растительных продуктов. Однако при некоторых видах анемий они могут помочь - за счет присутствия в них аскорбиновой кислоты, способствующей усвоению железа.

Яблоки снижают уровень холестерина:

Правда. Яблоки чрезвычайно богаты пищевыми волокнами, которые не дают всасываться желчным кислотам, в результате чего в крови уменьшается уровень плохого холестерина. Это называется антиатерогенным эффектом.

Яблоки помогают укрепить иммунитет

Правда. Этим свойством они обладают благодаря пищевым волокнам, стимулирующим иммунные клетки кишечника. А кверцитин и другие биоактивные вещества, содержащиеся в яблоках, прямо защищают иммунные клетки и способствуют их более высокой жизнеспособности.