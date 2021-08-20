Мотоциклист помыл голову под дождём прямо на светофоре.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Так экономить своё время ещё никто не умеет! А этот парень смог - пока ждал зелёного сигнала, он намылил голову шампунем, а дождь благополучно его смыл. Правда, пришлось оплатить штраф за езду без шлема. Так что способ оказался затратным.