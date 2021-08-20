https://news.day.az/unusual/1371329.html Мотоциклист помыл голову под дождём прямо на светофоре - ВИДЕО
Мотоциклист помыл голову под дождём прямо на светофоре - ВИДЕО
Мотоциклист помыл голову под дождём прямо на светофоре.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Так экономить своё время ещё никто не умеет! А этот парень смог - пока ждал зелёного сигнала, он намылил голову шампунем, а дождь благополучно его смыл. Правда, пришлось оплатить штраф за езду без шлема. Так что способ оказался затратным.
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