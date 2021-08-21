Мужчина решил избавиться от собаки и бросил её в ветклинике. Горе-хозяин оставил питомца в коридоре, а сам убежал. Ветеринары рассказали, что пёс абсолютно здоров и ухожен. Просто, видимо, очень надоел мужчине.

Теперь псу ищут новых хозяев. Надеемся, что они действительно будут в ответе за того, кого приручили.

Представляем вашему вниманию данное видео: