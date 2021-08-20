Сеть умилила "головокружительная" такса

Пользователей социальных сетей позабавила такса, от взгляда на которую у многих кружится голова. На ролик обратили внимание в издании "Ридус", передает Day.Az.

На кадрах видно, как собака кружится перед миской с едой. Таким необычным способом она выразила восторг от получения обеда.

Пользователей социальных сетей сильно позабавило нестандартное поведение таксы.

"Так она и в космос может улететь", - написал один комментатор.

"Собаню завихрило от радости", - добавил другой.

"Это она аппетит накручивает", - выразил мнение еще один юзер.