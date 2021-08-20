https://news.day.az/unusual/1371480.html Сеть умилила "головокружительная" такса - ВИДЕО
Сеть умилила "головокружительная" такса - ВИДЕО
Пользователей социальных сетей позабавила такса, от взгляда на которую у многих кружится голова. На ролик обратили внимание в издании "Ридус", передает Day.Az.
На кадрах видно, как собака кружится перед миской с едой. Таким необычным способом она выразила восторг от получения обеда.
Пользователей социальных сетей сильно позабавило нестандартное поведение таксы.
"Так она и в космос может улететь", - написал один комментатор.
"Собаню завихрило от радости", - добавил другой.
"Это она аппетит накручивает", - выразил мнение еще один юзер.
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