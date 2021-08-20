Собака уместилась в крохотной переноске и доказала, что она "жидкая"

Котов часто называют "жидкостью" за способность помещаться в небольшие емкости, однако оказалось, что не только они обладают такой суперспособностью. Это, как отметили в издании "Ридус", доказала хаски, которая смогла залезть в кошачью переноску, передает Day.Az.

Ролик опубликовала в TikTok пользовательница под ником vlada_tsitsak. На кадрах видно, как собака поместилась в очень маленькую переноску для кошек и даже смогла там развернуться. Через некоторое время пес понял, что в таких условиях ему будет не очень комфортно. Тогда зверь выбил головой дверцу и гордо удалился.

Ролик с "жидкой" собакой собрал более 1,2 миллиона просмотров и развеселил пользователей TikTok.

"Показала всем фокус и свинтила", - написал один юзер.

"Хаски - это жидкость, да еще и с чугунной головой", - отметил другой комментатор.