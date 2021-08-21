Утерянный шедевр Каналетто случайно нашли в доме умершей женщины

В британском городе Льюис, графство Восточный Суссекс, в доме недавно скончавшейся женщины обнаружили картину итальянского художника Джованни Антонио Каналя, известного под именем Каналетто. Произведение считали утерянным, передает Day.Az со ссылкой на UPI.

Отмечается, что в здании работали оценщики, которые и обратили внимание на висящую на стене картину. Выяснилось, что это шедевр Каналетто "Вененция, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка".

На полотне художник изобразил старое таможенное здание Догана-да-Мар. По предварительным данным, картина написана в середине XVII века.

Сообщается, что мать хозяйки дома приобрела картину в 1920 году. В аукционном доме считают, что покойная владелица произведения искусства знала о личности художника, но не хотела продавать работу.

Теперь полотно выставят на аукцион 28 сентября.

"Учитывая, что более крупные работы художника продаются за миллионы долларов, для коллекционеров это возможность купить его произведение по более доступной цене", - отметил представитель аукционного дома Филип Тейлор.

Стоимость картины может составить до 200 тысяч долларов (14,8 миллиона рублей).

Каналетто был главой венецианской школы ведутистов и мастером городских пейзажей в стиле академизма.