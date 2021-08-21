Опасный астероид приближается к Земле

На максимально близкое расстояние небесное тело приблизится 21 августа. Интернет-редакция ТВ-21 обратилась за комментарием в пресс-службу Московского планетария, передает Day.Az.



- Существует целый класс астероидов, которые называются Астероиды, сближающиеся с Землей или АСЗ астероиды. Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллионов км (или менее), считаются потенциально опасными объектами, - рассказал интернет-редакции ТВ-21 специалист Московского планетария Максимов Игорь Борисович.



По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона км 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 км. История наблюдений за объектами подобного рода говорит о том, что астероиды пролетали около нашей планеты на расстояниях, значительно (в разы!) более близких, чем указанный объект.



Так, в 2009 году астероид 2009 VA прошел на расстоянии всего 14 тысяч км. Правда, его диаметр был всего 7 метров, и он сгорел бы в атмосфере Земли. А 2011 год был примечателен тем, что два астероида, размером 100 и 360 метров каждый, приблизились на средне лунное расстояние от Земли, т.е. 384 000 км. За сто лет таких близких пролетов было более 30.



- Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас. А вот что действительно представляет опасность, это не предсказанные космические пришельцы. Вспомним два ярчайших эпизода за последние сто с небольшим лет: тунгусский феномен 30 августа 1908 года, и падение метеорита Челябинск 15 февраля 2013 года. В первом случае в результате взрыва огромной мощности на территории бассейна реки Подкаменная Тунгуска был повален лес на площади более 2000 кв. км. Во втором - также в результате серии взрывов в воздухе, пострадали более 1500 человек, в основном это раны от выбитых стекол. Но, самое главное, что небесное тело, которое до вхождения в атмосферу имело габариты не менее 18 метров в диаметре, не было обнаружено наблюдателями с Земли, - добавил Игорь Борисович.



Таким образом, опасность представляют как раз "нежданные гости" из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет.