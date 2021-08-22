Водителям рассказали, когда нужно заправлять полный бак

Бензобак автомобиля, который заправили по максимуму, может представлять собой опасность лишь в случае перелива топлива. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на директора по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константина Епанешникова, передает Day.Az.

При подобной ситуации может произойти разлив бензина на дорогу, что грозит возгоранием.

"Если же топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться. И чтобы уменьшить ее появление в топливном баке, нужно обеспечить наименьшее количество конденсата - это можно сделать только максимальной заправкой топлива", - уточнил автоэксперт.

Как пояснил Еланешников, если у машины пластиковый бак, то можно заливать любое количество бензина.

Особое внимание количеству заливаемого топлива, по его словам, надо уделять зимой. В это время года авто могут эксплуатировать на улице, а потом ставить в гараж. При таких условиях может образоваться конденсат, мешающий нормальной работе двигателя.