Ученые нашли объяснение наличия воды на Марсе

Ученые пришли к выводу, что обнаруженные несколько лет назад подледные озера жидкой воды под южным полюсом Марса в действительности могут быть гидратированными отложениями, в которых содержится глина. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Установить эти данные удалось благодаря спутниковым снимкам автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства Mars Express и лабораторным экспериментам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На южном полюсе Марса присутствуют скопления слоистых отложений, которые богаты водяным льдом и обладают толщиной в несколько километров. Предположительно, они образовались за последние 10-100 млн лет и могут свидетельствовать о климатической эволюции Марса. В 2018 году наблюдения орбитального аппарата показали, что на глубине полутора километров под Южным плато находятся несколько озер, которые могли образоваться в результате вулканической активности и, по всей вероятности, состоят из рассола на основе воды.

Однако интерпретация ярких областей на радарных изображениях, которые находятся на границе раздела богатых льдом отложений и субстрата, по сей день остается предметом споров среди исследователей-планетологов.

В июле NASA сообщало, что марсоход Perseverance закончил тестирование инструментов и приборов и приступил к выполнению своей основной задачи - поиску признаков жизни на планете.