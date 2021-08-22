Аналитики назвали наиболее выгодную валюту для инвестирования

Оптимальными могут стать инвестиции, вложенные в валюту азиатских стран. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на финансового аналитика и трейдера Артема Звездина.

По его словам, лучше всего обращать внимание на китайский юань.

Он уточнил, что падение рынка Китая в настоящий момент позволит инвестору заработать не только в долгосрочном плане, но и в краткосрочной спекулятивной перспективе.

Звездин напомнил, что надо следить за колебаниями американского доллара. Как считает аналитик, Вашингтон все еще считается передовой мировой экономики.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин уверен, что сейчас стоит вкладывать средства в валюты развивающихся стран. Речь о странах, чье правительство ведет политику на снижение долгосрочных инфляционных рисков.