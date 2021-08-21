На Камчатке сняли, как медведь купается в луже

Жители Камчатки сняли на видео, как медведь купается в огромной луже посреди дороги. Кадры, снятые по дороге к вулкану Толбачик, публикует Day.Az со ссылкой на "Камчатка №1".

"Медведь молодой. Бежал сначала с нами по дороге, а теперь решил принять ванну. Завалился в лужу и купается. Кайфует вообще по полной. Невозмутимая морда. Джакузи отдыхает", - говорит мужчина за кадром.

Люди наблюдали за водными процедурами косолапого из машины, которая была припаркована на приличном расстоянии от животного. На кадрах видно, как медведь ныряет в огромную грязную лужу, которая возникла среди бездорожья.