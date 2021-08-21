В старом особняке в Лондоне обнаружили коллекцию странных существ

В 1960 году в Лондоне во время расчистки площадки для строительства нового жилого квартала старый давно заброшенный особняк, принадлежавший Томасу Теодору Мерлину, был отправлен на снос.

В подвале дома строители обнаружили несколько тысяч маленьких плотно закрытых деревянных ящиков. Представьте их удивление, когда они начали находить внутри тела странных мифических существ, которые, казалось, жили только в сказках. Томас Теодор Меррилин был известен как крипто-натуралист, зоолог с бахромой и ксено-археолог.

Существа и артефакты считаются не более чем мифом. Это загадка, которая бросает вызов нашему пониманию биологии, химии и самих законов физики. Но это не сказка, поскольку он был ученым, и здесь господствуют эмпирические данные и рациональная мысль.