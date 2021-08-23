Пищевой технолог рассказал о самом опасном сочетании продуктов

Самым опасным сочетанием продуктов для здоровья является смесь сахара и жира, заявил пищевой технолог Аамир Манан Дава. Его слова приводит НТВ.

Как рассказала врач-диетолог Маргарита Королева, при подобном рационе формируется зависимость, а человек начинает получать удовольствие только от питания, которое содержит жир и сахар. Подобные заявления подтверждаются результатами исследования, проведенного на крысах. Суть эксперимента описана на сайте Национального центра биотехнологической информации (NCBI).

В рамках исследования ученые разделили крыс на три группы. Первая получала стандартный корм, характерный для лабораторных животных. Второй группе дополнительно давали высококалорийную жирную пищу - колбасы, бекон, чизкейки и тому подобное, однако доступ к подобным продуктам был ограничен одним часом. Третья группа крыс имела круглосуточный доступ к пище, богатой сахаром и жиром.

Выяснилось, что животные из последней группы практически в два раза набрали вес. Кроме того, у них зафиксировали поведенческие и физиологические изменения, аналогичные тем, которые вызывает злоупотребление наркотиками. При этом зависимость от жирной и сладкой пищи была настолько велика, что грызуны не могли отвлечься от еды даже тогда, когда их били током.

В январе российский врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала признаки психологической зависимости от еды. Эксперт отметила, что нарушения питания могут возникать не только из-за неправильных пищевых привычек или сбоя эндокринной системы, но и из-за проблем психологического характера.