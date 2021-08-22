Производитель чипсов выкупил редкий «выпуклый» начос у подростка за $20 тыс.

13-летняя Райли Стюарт из австралийского Квинсленда нашла в упаковке чипсов начос необычной выпуклой формы. Узнав об этом в компании, производитель Doritos заплатила ей $20 тыс. долларов, сообщает 9News.

"Я нашла "слойку" в Doritos! Это ценно или мне стоит просто съесть ее? Скажите мне, пожалуйста", - написала она в подписи к своему TikTok.

После того как ролик стал вирусным, школьница решила выставить находку на продажу на онлайн-аукционе eBay. В течение лишь двух часов стартовая цена выросла с одного до пяти тысяч долларов, а затем и до двадцати. После этого eBay закрыл аукцион, а лот удалил, но, узнав об этом, впечатленные смелостью девочкой представители бренда Doritos решили выкупить у нее за сумму финальной ставки необычный начос.