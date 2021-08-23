Мифам о лох-несском чудовище нашли объяснение

Группа международных ученых пришла к выводу, что лох-несское чудовище не могло быть гигантской рептилией. Выводы исследователей из новозеландского университета Отаго об известном мифе опубликовало издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профессор Нил Геммелл и члены его команды исследовали образцы ДНК, извлеченные из озера. Ученые отметили, что проделанная работа позволяет предположить, что Несси, если она и существовала, точно не была плезиозавром или любым другим крупным динозавром. Всего были исследованы останки примерно трех тысяч живых существ, населявших Лох-Несс в разное время.

"Вместе с тем в озере обнаружено значительное число цепочек ДНК угрей. Представителей этого вида в Лох-Нессе очень много. И хотя мне как генетику сложно поверить в угря длиной в четыре метра, я готов признать, что это все-таки правдоподобное объяснение", - сказал Геммелл.

Ученый также добавил, что около 20 процентов собранной базы ДНК остались "неопознанными". Но, по словам Геммелла, это не позволяет говорить о том, что в озере когда-либо водилась гигантская рептилия.