Двенадцать скрипок Страдивари за $200 млн объединились для «самой дорогой музыки в мире»

Двенадцать скрипок Страдивари общей стоимостью £146 млн ($200) были собраны вместе для того, чтобы записать "самый дорогой альбом в истории". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стивен Смит, продавец скрипок J&A Beare, который разработал этот проект, сказал, что, несмотря на трудности, он "абсолютно того стоил".

Инструменты, общий возраст которых превышает 3000 лет, были доставлены в Лондон первым классом из своих "домов" через Европу, Америку и Азию для записи альбома "12 Stradivari". Все они были предоставлены проекту взаймы, многие из частных коллекций, со строгими контрактами и дорогостоящей страховкой.

Еще одна трудность, с которой столкнулись организаторы - непредсказуемость пандемии коронавируса. Участница проекта, всемирно известная нидерландская скрипачка Янин Янсен заболела COVID-19, и запись уникального альбома пришлось отложить на три недели.

Когда Янсен поправилась и смогла принять участие в записи, она была еще достаточно слаба, но смогла выдержать все четыре дня в концертном зале Кадоган Холл.

Альбом 12 Stradivari выходит на британском лейбле Decca Classics 10 сентября.

К настоящему времени сохранилось около 650 инструментов работы Антонио Страдивари (1644 --1737) , в их числе около 450 скрипок. Инструменты же, созданные мастером с 1700 по 1720 год, в так называемый "золотой период" его творчества, ценятся особенно высоко.